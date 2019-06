Sarà Paulo Fonseca il nuovo allenatore della Roma. Il tecnico portoghese, dopo aver trovato l’accordo con i giallorossi, ha comunicato allo Shakhtar Donetsk la decisione di voler cambiare aria e oggi le parti hanno trovato l’intesa totale. La Roma ha raggiunto l’accordo con lo Shakhtar per quanto riguarda il pagamento della clausola prevista: la richiesta iniziale era di 5 milioni, alla fine le parti chiuderanno per 2 milioni. Fonseca ha rinunciato ai bonus per essere liberato, ma il suo staff verrà comunque pagato. L'arrivo dell'ex allenatore del Porto in Italia è previsto per lunedì e già martedì è possibile che ci sia la presentazione ufficiale. Fonseca firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 2 milioni di euro più bonus a stagione.