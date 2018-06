Marcao, padre e agente di Gerson, parla del futuro del numero 30 della Roma a forzaroma.info: "Addio alla Roma? Al momento non abbiamo ricevuto nessuna proposta da parte della Roma per una partenza di Gerson. Lui è qui con me e la nostra famiglia, si sta riposando, è tranquillo e sta trascorrendo nel migliore dei modi i giorni di vacanza, pronto a presentarsi il 5 luglio a Trigoria per il raduno. Se può raggiungere Sabatini alla Sampdoria? Ottima notizia, non sapevo di questo nuovo incarico per Walter. Mi fa piacere, è una bravissima persona. Noi aspetteremo una comunicazione da parte della Roma pronti a valutare le ipotesi e a decidere quale può essere la migliore per il club e per il giocatore"