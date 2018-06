L'agente del difensore della Roma Manolas, Yannis Evangelopoulos, ha rilasciato alcune dichiarazione ai microfoni del portale Foot01 sulle voci di mercato che accostano il greco al Marsiglia: "Non so nulla sull’interesse del Marsiglia e non ci sono stati contatti. Manolas è stato accostato a molti club in Europa, ma questo è normale perché è un buon giocatore e perché il mercato estivo inizierà presto. Come potete capire, non posso commentare ogni notizia dei media".