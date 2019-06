Iñaki Ibañez, agente di Ivan Marcano, ha parlato ai microfoni di Bola Branca: "Non mi piace commentare le speculazioni e Ivan è un giocatore della Roma, questa è l'unica certezza".



SUL RITORNO AL PORTO - "Non lo so, dovreste chiederlo a qualcuno del club portoghese, non a me. Ciò che succederà con questo giocatore, dal momento che non è del Porto ma è della Roma, e sempre che non sia una speculazione, si saprà a breve".