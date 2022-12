L'agente del calciatore dellaNicolò, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, facendo il punto sul chiacchierato futuro del suo assistito:“Non c’è nessuna tenebra all’orizzonte., quando la dirigenza lo riterrà opportuno. Adesso la cosa più importante è concentrarsi sul lavoro e sulle prestazioni da fare in campo”."La Roma ha dato a Nicolò una valutazione importante l’estate scorsa (50-60 milioni, ndr):. Nulla di più, nulla di meno".Vigorelli assicura ancora di essere pronto a trattare, senza stupirsi del fatto che con un contratto in scadenza nel 2024 i grandi club anche italiani siano pronti a farsi avanti per un ragazzo di 23 anni. Sulle parole di Totti : "Non dico niente. Affido il mio pensiero a quello che dicono di Nicolò due persone come".Mourinho: “Mi avevano detto che si allenava male e invece ho scoperto che erano tutte bugie. Nicolò è un super professionista. Uno come lui è unico”. Mancini: “E’ uno dei più grandi talenti del calcio italiano. Può avere un futuro alla Totti”. Curioso.