Leon Bailey è uno dei giocatori che Monchi sta seguendo per rinforzare il reparto offensivo della Roma. Secondo quanto riportato da alcuni media il giocatore del Bayer Leverkusen starebbe scalando posizioni nella lista del ds giallorosso. La redazione de LAROMA24.IT ha contattato, in esclusiva, Craig Buttler, padre e agente del ragazzo per sapere se c'è la possibilità di vederlo nelle prossime settimane con la maglia della Roma. Queste le sue parole:



Mi può confermare che ha avuto contatti con club italiani in questi giorni?

"La cosa migliore per Leon è che a questo punto io non parli. In questi giorni abbiamo ricevuto molte richieste da numerosi club. Le dico che il futuro di Leon e di suo fratello (Kyle, l'ultima stagione giocata con i St. Andrews, squadra maltese) si conoscerà presto".