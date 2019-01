Patrik Schick resterà alla Roma. Dopo le ultime indiscrezioni di mercato circolate intorno all'attaccante classe 1996 con una presunta offerta recapitata a Trigoria dal Cardiff, a dare conferma della permanenza in giallorosso di Schick è l'agente, Pavel Paska: "Escludo che Patrik possa andar via dalla Roma prima della scadenza del suo contratto. Proprio ieri ho parlato con due club di Premier League ma ho dovuto rifiutare. Tra questi non c’era il Cardiff", le sue parole al portale sportivo ceco. "Patrik lavora per far bene, domani (oggi, ndr) dovrebbe avere una chance in Coppa contro la Fiorentina. Ogni occasione che ha la vuole sfruttare al meglio".



