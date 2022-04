La Roma si trova davanti a un bivio sul futuro di Zaniolo. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il club giallorosso chiede 50-60 milioni di euro per il trequartista, cercato da Juventus e Milan sul mercato.



In alternativa per blindarlo serve un nuovo contratto con un ingaggio alle cifre di capitan Pellegrini: circa 6 milioni di euro netti all'anno (bonus compresi).