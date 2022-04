La papera dell’andata è un lontano ricordo. Fermo e deciso nei pochi interventi in cui è chiamato in causa: Dà una lezione di gioco all’italiana a Solbakken tenendolo lontano con sguardi e anticipi a viso alto: Break imperiali quando c’è da alimentare il fuoco sulla brace. Trasmette relax nei momenti in cui c’è poco da spingere: Afa bollente sul collo dei norvegesi. Il brasiliano annienta Koomson tra tackle e recuperi da ovazione: Si è fatto una full immersion di Ragnar Lothbrok. Entra con lo spirito vichingo contro chi vichingo lo è stato secoli fa.: Torna in regia, c’è da girare un film epico. Non sbaglia una mossa e quando c’è da andare sul set non si fa pregare. (86' Veretout sv): Stanchezza? No, problem. Come un motore ibrido corre tanto e consuma poco mettendo in archivio pure verticalizzazioni interessanti: In equilibrio sopra la follia. Il servizio per Zaniolo è commovente, il resto della gara è un concentrato di attenzione e coraggio. La Roma ha cresciuto un tesoro (86'Maitland-Niles sv): Avevo visto uno stadio così solo da tifoso. Ora è capitano, e guida la Roma con assist, buone idee e la giusta dose di cattiveria (76' Oliveira sv): E’ la sua notte. Sbuffa e scalpita come uno frisone occidentale prima di segnare una tripletta da sogno. Una iniezione di amore per un campione ritrovato (60’ Felix 6: entra a festa quasi conclusa)Ha il duro compito di accendere la fiamma per scottare i salmoni norvegesi. Lo fa dopo solo 4 minuti con un gol da record. Poi va vicino alla doppietta in tre occasioni (86' Perez sv)Capopopolo. L’Olimpico è ai suoi piedi, la squadra segue il destino di un vincente. La mossa Zaniolo è illuminante, l’approccio alla squadra è SpecialHaikin 5Sampsted 5Moe 4,5 (61’ Boniface 5)Hoibraten 5Wembangomo 5Vetlesen 5Hagen 5Saltnes 4,5Koomson 5 (73’ Mugisha sv)Espejord 4 (61’ Larsen 5,5)Solbakken 4,5Knutsen 4,5