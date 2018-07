In tempi di social, il mercato si fa anche con i “like”. I tifosi della Roma lo hanno scoperto settimane fa con Justin Kluivert, esultando ad ogni ‘mi piace’ dell’olandese. Stavolta si tratta di Alisson e del suo agente, Ze Maria Neis, che ha messo un ‘like’ ad un’immagine – pubblicata su Instagram da un tifoso del Liverpool – del portiere brasiliano con la maglia per metà dei Reds e per metà della Roma. Nella didascalia del post viene riportata la notizia secondo cui oggi l’entourage del numero uno è atteso nella Capitale per presentare l’offerta in arrivo da un club inglese. Il ‘like’ di oggi avvicina Alisson sempre di più alla Premier