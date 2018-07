Reds o Blues, il fumo di Londra o la musica dei Beatles di Liverpool? Alisson Becker ha ormai la testa in Inghilterra. Il portiere, in questi giorni in vacanza in Sardegna e quindi a un’ora di volo da Roma, aspetta solo una chiamata per capire quale sarà la sua destinazione futura. Al momento in vantaggio c’è il Liverpool che si è spinto a 70 milioni, bonus compresi. Il club giallorosso continua a chiederne 80 e spera in un rilancio del Chelsea di Sarri per alimentare l’asta.



LA TELEFONATA CON KLOPP E QUEL LIKE… - In questi giorni Alisson ha parlato sia con la dirigenza del Liverpool sia col suo allenatore Klopp. Il club di Anfield gli fa gola per due motivi: il ricco contratto da 6 milioni a stagione per 5 anni e la possibilità di giocare in Champions che il Chelsea non può garantirgli almeno per la prossima stagione. Il progetto Liverpool piace ad Alisson, e Alisson piace ovviamente al Liverpool che vuole liberarsi di Karius dopo le clamorose papere della finale di Champions col Real. Ad alimentare le voci pure un like su Instagram da parte del procuratore di Alisson - Ze Maria - alla foto del suo assistito con la maglia a metà tra Roma e Liverpool.



RILANCIO CHELSEA? - A Londra, dove si trovano Pallotta e il consulente Baldini, non hanno ancora pensato a un’offerta ufficiale. Ma appena ceduto Courtois al Real Madrid, dalla sede del Chelsea potrebbe arrivare il rilancio da 80 milioni che permetterebbe a Sarri di arrivare al portiere già cercato ai tempi di Napoli. I giorni, però, passano e potrebbe non esserci il tempo.



TESORETTO PER MONCHI - La maxi cifra incassata per Alisson sarà investita in parte per trovare un sostituto del brasiliano (Areola in pole) mentre il resto (circa 50-55 milioni) verranno messi sul piatto per arrivare a una grande punta esterna. Il sogno è Federico Chiesa, anche se la Fiorentina non molla.