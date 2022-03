La Roma fa sul serio per blindare Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il club giallorosso vuole fare di tutto per convincere l'esterno azzurro a firmare il rinnovo e respingere così la "corte" di altre squadre, tra cui in primis la Juve che "lo monitora da tempo". "Lui è pronto a firmare il contratto con la Roma anche domani", scrive il quotidiano. "La dirigenza preferisce aspettare, ma è disposta a trovare un accordo aumentando l'ingaggio dai 2,2 milioni attuali a 3,5 milioni più bonus".