Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha convocato Edoardo Bove, centrocampista della Primavera, per l'ultima di Europa League contro il CSKA Sofia. Queste le parole del suo agente, Diego Tavano, a Centro Suono Sport: "Ovviamente l’emozione è tanta. Edoardo è un ragazzo fantastico e studia alla LUISS. Abbiamo passato un’estate travagliata per via degli infortuni. Adesso si è ripreso e avrà l’opportunità di giocare nella prima squadra ma gli ho detto di non pensare a questo come un punto di arrivo quanto piuttosto di partenza. Penso che molti giovani debbano essere valorizzati, anche per adeguare l’età media a quella degli altri paesi europei. Con chi può giocare? In realtà lui è una mezz’ala e segna parecchio. Ha tanta qualità e fisicità per giocare anche basso. Potrebbe anche fare il trequartista e inventare assist per i compagni. Insomma, è un giocatore duttile".