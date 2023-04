Contro il Milan sono arrivati altri, ennesimi infortuni per la Roma di Josè Mourinho. Rottura del legamento crociato e stagione finita per Kumbulla, potrebbero aver finito la loro annata anche Llorente e Karsdorp, rispettivamente per una lesione al flessore e al menisco. Lussazione alla spalla per Bove, che dovrebbe rientrare contro il Monza così come Belotti, che ieri ha subito una frattura della cartilagine costale.