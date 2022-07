Alle 15 la Roma volerà per il Portogallo dove svolgerà fino al 24 luglio la seconda fase del ritiro in Algavre. Così come l'anno scorso la scelta è stata fatta da Mourinho che si porterà con sé tutti i nazionali di ritorno oggi (compresi Pellegrini e Abraham) ma anche Nicolò Zaniolo nonostante le voci di mercato.