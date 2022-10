Il danno oltre la beffa. Nella serata di ieri la Roma è stata sconfitta per 1-2 dal Betis e al minuto 5 del match Mehmet Zeki Celik è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per infortunio. Il terzino destro turco è stato colpito involontariamente da Mancini e ha accusato un problema al ginocchio. Oggi il venticinquenne ha svolto gli esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione al collaterale mediale del ginocchio destro. Inizierà sin da subito le terapie e le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno ma il suo rientro dovrebbe avvenire dopo la sosta del Mondiale. I tempi di recupero sono stimati infatti in 30-35 giorni. A destra manca ancora Karsdorp (alle prese con un problema al menisco). Nelle prossime gara quindi toccherà a Zalewski giocare a destra.