La Champions trasforma Dzeko. Il bomber romanista, infatti, nella massima competizione europea per club ha segnato 13 gol nelle ultime 14 partite. Dall’inizio della scorsa stagione meglio di lui ha fatto solo Cristiano Ronaldo.

Non solo, con la doppietta di ieri sera Dzeko sale ulteriormente nella classifica dei marcatori all time della Roma: ora i gol giallorossi sono 80, uno in più di Da Costa e solo tre in meno di Delvecchio. Il bosniaco, quindi si trova ora alla nona posizione di questa graduatoria. In più sale a -2 da Francesco Totti per gol in Champions con la maglia della Roma (17 a 15). Ecco la classifica completa, notare come la media gol sia inferiore solo a Volk e Manfredini.



Francesco Totti: 307 gol, 786 presenze (0,39 gol a partita)

Roberto Pruzzo: 138 gol, 315 presenze (0,44 gol a partita)

Amedeo Amadei: 111 gol, 234 presenze (0,47 gol a partita)

Rodolfo Volk: 106 gol, 161 presenze (0,66 gol a partita)

Pedro Manfredini: 104 gol, 164 presenze (0,63 gol a partita)

Vincenzo Montella: 102 gol, 258 presenze (0,39 gol a partita)

Abel Balbo: 87 gol, 182 presenze (0,48 gol a partita)

Marco Delvecchio: 83 gol, 300 presenze (0,28 gol a partita)

Edin Dzeko: 80 gol, 150 presenze (0,53 gol a partita)

Dino Da Costa: 79 gol, 163 presenze (0,48 gol a partita)