Roma avanti a due velocità. Da una parte procedono spedite le trattative per il passaggio di proprietà del club giallorosso da Pallotta a Friedkin, dall'altra il progetto per il nuovo stadio a Tor di Valle balbetta ancora e sarebbe atteso in aula capitolina a marzo ma per ora non ha una data certa. Anche perché, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, non è arrivata ancora l'ufficialità dell'acquisto dei terreni da parte dell'imprenditore ceco Vitek, anche questa slittata a marzo.