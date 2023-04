Piove sul bagnato in casa Roma. Josè Mourinho, nel corso di Roma-Milan, ha perso un altro elemento in difesa: Kumbulla infatti, è stato costretto ad uscire al minuto 15 per un problema fisico. Al suo posto Bove. Di fatto, Mourinho ha solo due centrali di difesa a disposizione: Ibanez e Mancini. Smalling e Llorente sono già ai box. E il calendario è fittissimo.