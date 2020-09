La Roma, la Juventus e il Napoli aspettano la risposta di Arek Milik. L’attaccante polacco è stato ceduto ai giallorossi e tra oggi e domani dovrà comunicare la sua risposta sul trasferimento. Come riporta La Gazzetta dello Sport, se ci sarà la fumata bianca la società di De Laurentiis incasserà 25 milioni, con l’inserimento a sorpresa del giovane Bouah. Saranno versati 3 milioni per il prestito, 15 per il riscatto comprensivo del cartellino del terzino classe 2001 e 7 di bonus facilmente raggiungibili.