Un nuovo caso di positività al Coronavirus in casa Roma dopo quello di Diawara.. Il terzino, asintomatico, era rientrato dallo stage con la Nazionale Under 20, che poi aveva giocato contro l’Irlanda al posto dell’Under 21, fermata proprio dai vari contagi.Questo il post del terzino giallorosso su Instagram: “Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid19 e ora dovrò osservare il periodo di quarantena. Ci tengo comunque a rassicurare i miei amici e le persone che mi seguono, fortunatamente mi sento bene e non vedo l’ora di tornare in campo! Nel frattempo per qualche partita farò il tifo da casa. Forza Roma!“.