Steven Nzonzi continua ad avere numerosi estimatori, specialmente in patria. Secondo quanto riporta il portale transalpino Footmercato stavolta sarebbe il Rennes ad aver mostrato interesse per il centrocampista. Il presidente del club in primis, Oliver Letang, avrebbe chiesto informazioni riguardo la possibilità di avere Nzonzi in prestito durante questa finestra invernale di mercato. Il Rennes, terzo in Ligue 1, starebbe cercando rinforzi soprattutto in mediana.