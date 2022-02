Dopo Zaniolo, Shomurodov ed El Shaarawy si registra il ritorno anche di Mkhitaryan. L'armeno domani si allenerà in gruppo e sarà a disposizione nella trasferta di la Spezia. Una buona risposta per Mourinho che conta pure sul recupero di Carles Perez. Il portoghese ha finalmente l'imbarazzo della scelta in attacco dopo settimane difficili tra squalifiche e infortuni.