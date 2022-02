Due piccoli sorrisi in vista dello Spezia. Dopo le squalifiche di Mourinho e Tiago Punto la Roma prepara la trasferta in Ligura e potrà contare, oltre che su Zaniolo, anche su El Shaarawy e Shomurodov domenica alle 18. Il Faraone si era già allenato in gruppo ieri mentre l'uzbeko è tornato oggi a disposizione. Rinforzi per l'attacco che contro il Verona ha dovuto affidarsi ai baby Volpato e Zalewski per trovare la via del gol. Ancora indisponibile, invece, Mkhitaryan per il quale saranno decisive le prossime ore.