Dopo Kluivert è vicino ai saluti pure Carles Perez. Per l'esterno cresciuto nel Barcellona è vicino il ritorno al Celta Vigo dove ha già giocato in prestito nell'ultima stagione. . Nelle prossime ore i galiziani dovrebbero annunciare l'arrivo in panchina di Rafa Benitez. Una serie di mosse verso il futuro che il Celta completerà proprio con il classe '97 di proprietà della Roma. L'addio dello spagnolo porterà nelle casse giallorosse circa 6 milioni di euro rispetto ai 10 pattuiti un anno fa per il riscatto.