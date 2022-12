Rui Patricio sembra essere disponibile a tagliarsi delle ferie per aggregarsi al gruppo subito dopo le feste. Discorso diverso quello legato a Dybala. La Joya potrebbe arrivare fino alla finale del 18 dicembre, il ritorno in patria per i festeggiamenti sarebbe scontato. Poi comincerebbero le ferie e quindi, tenendo conto che finora non ha giocato neppure per un minuto, la sua disponibilità per il 4 gennaio contro il Bologna è incerta. Se invece la sua avventura si chiudesse prima, anche lui è pronto a sforbiciarsi le vacanze per tornare da Mourinho.