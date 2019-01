#10yearchallenge Qualcosa è cambiato, ma non il cuore e la passione. #totti pic.twitter.com/Lh0JjZ1p5Q — Francesco Totti (@Totti) 16 gennaio 2019

Francesco Totti, dieci anni dopo. In questi giorni sui social spopola la ‘Ten Year Challenge‘, una “sfida” in cui il popolo della rete pubblica una foto di oggi e una del 2009. “Qualcosa è cambiato, ma non il cuore e la passione“, parola di Totti. Basta vedere le due foto pubblicate per capirlo: in entrambe Totti è sotto la Sud a prendersi l’applauso del popolo romanista ma nella prima è con la maglia da calciatore, nella seconda in giacca.