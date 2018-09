Pastore, Fazio, Karsdorp, El Shaarawy, Marcano, Santon, Coric, Juan Jesus: con i giovani ci sono anche i big, ma non bastano alla Roma per evitare un altro ko dopo quello di San Siro, questa volta in amichevole. Al Ciro Vigorito infatti, contro la squadra di Di Francesco passa il Benevento: Insigne e Asencio stendono i giallorossi, che riescono solo ad accorciare nel finale con il giovane Bucri (classe 2001).



Benevento-Roma 2-1

GOL: 52' Insigne (B), 76' Asencio (B), 78' Bucri (R).



BENEVENTO: Gori, Letizia, Antei, Coda, Volta, Improta, Gyamfi, Nocerino (K), Bandinelli, Ricci, Volpicelli. (A disp. Puggioni, Carriero, Sparandeo, Del Pinto, Billong, Di Chiara, Tello, Viola, Maggio, Buonaiuto, Insigne, Goddard, Asencio). All. Bucchi.



ROMA: Fuzato, Karsdorp, Jesus, Marcano, Santon, Coric, Fazio (K), D'Orazio, Pastore, Celar, El Shaarawy. (A disp. Cardinali, Greco, Bucri, Parodi, Pezzella, Semeraro, Nigro, Simonetti, Cangiano, Trasciani, Buso). All. Di Francesco.