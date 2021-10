Si è concluso da poco l'allenamento mattutino della Roma sui campi di Trigoria. Tutti i giocatori erano in gruppo, tranne Leonardo Spinazzola (ancora alle prese con la riabilitazione post infortunio europeo) e Chris Smalling (infortunatosi al flessore dopo Roma-Empoli). Tammy Abraham ha continuato a fare lavoro fisioterapico, per provare a recuperare in tempo per la sfida di domenica contro la Juventus. La botta presa nella partita contro l'Ungheria non si è ancora riassorbito del tutto.



Così come per Matias Vina, José Mourinho potrà sciogliere gli ultimi dubbi relativi alla loro presenza allo Stadium soltanto nella giornata di domani, quando entrambi sosterranno un provino decisivo in occasione nella seduta di rifinitura.