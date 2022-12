La Roma non molla Memphis Depay. Come riportato dal quotidiano catalano Sport, Mourinho starebbe spingendo con l'entourage per convincere l'olandese a lasciare Barcellona già a gennaio. Il suo futuro verrà concordato con il club nelle prossime settimane (in programma anche un colloquio con Xavi) anche se al Camp Nou sono convinti che il giocatore non si muoverà prima della scadenza del contratto di quest'estate. Su Depay è comunque forte l'interessamento del Newcastle.