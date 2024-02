Roma, Andrea Delogu tifosa speciale: 'Il mio sogno è avere un altro Totti'

In occasione della partita contro il Feyenoord, la Roma ha intervistato Andrea Delogu. La showgirl è una tifosa sfegatata dei giallorossi e ha raccontato come è nata la sua passione per la squadra. Queste le sue parole sul profilo Instagram della Roma. "Il mio primo ricordo da tifosa della Roma risale a quando ero in vacanza con i miei genitori nella Capitale. Ero piccolina, non conoscevo bene il calcio. Eravamo in zona Olimpico e ho cominciato a vedere tantissime persone con i colori della Roma che urlavano e cantavano. E ho pensato 'ma sono felici'. Da lì in poi è successo qualcosa. Il mio idolo calcistico è Totti, è sempre il capitano e sarà sempre l'unico capitano. Il mio sogno da tifosa è riavere un altro Totti".