Tutti alla fanzone, poi insieme verso lo stadio. In un caldo di luglio inoltrato i tantissimi tifosi della Roma che hanno raggiunto e stanno raggiungendo Tirana si sono radunati nella zona del Parco Centrale adiacente la Kombetare Arena dove stasera andrà in scena la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord.



ANNULLATO IL CORTEO DEI TIFOSI - Annullato l’iniziale corteo che doveva partire dal centro città dopo i violenti scontri nella notte che hanno visto coinvolti anche ultras romanisti sia a Tirana che a Durazzo. Ottanta di loro sono stati fatti tornare nella capitale, altri sono dovuti ricorrere alle visite mediche così come alcuni agenti della polizia locale in scontri che si raccontano come molto violenti. In queste ore altri 6 mila tifosi raggiungeranno la capitale albanese. La situazione intorno allo stadio sembra tranquilla ma la fanzone dei tifosi del Feyenoord è molto vicina e l’attenzione resta alta. Alcuni tifosi dovrebbero entrare alle 15 per preparare striscioni e coreografie, gli altri entreranno poco prima delle 18. Per quelli senza biglietto è stato allestito un megaschermo all’anfiteatro nel parco.