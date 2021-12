Florian Grillitsch è tra i nomi più appetibili per il mercato invernale della Roma. Sul centrocampista austriaco però nelle ultime ore si vocifera di un interessamento del Tottenham. La formazione di Antonio Conte aveva provato a portarlo nella capitale inglese già nel 2019 senza successo, ora invece, viste le possibili partenze di Ndombele e Winks, il centrocampista dell'Hoffenheim - in scadenza di contratto -è tornato un profilo appetibile per sostituirli.