Era stato il primo colpo estivo, preso a parametro zero dopo un anno così e così a Lione. Doveva sostituire, nell'immaginario di Pinto, l'ormai compianto Mkhitaryan partito due anni fa o rappresentare una valida alternativa a Pellegrini. Oggi Houssemè lontanissimo dall'essere una delle due cose.. Forse le ultime occasioni. La bocciatura sul campo e poi le frustate davanti ai microfoni, pur senza fare nomi. "Se mi chiederanno ancora di giocare?. E tra loro spicca proprio Aouar partito forte in campionato con la buona prova con la Salernitana e il gol a Verona, poi il vuoto cosmico.A Tiraspol, dopo la gara con lo Sheriff, il primo avvertimento dello Special One: "Ha avuto un po' paura". Poi una escalation di delusioni che l'hanno portato tra le riserve fisse. Ieri, probabilmente, l'ultima goccia.E difficilmente un club lo acquisterebbe in queste condizioni, soprattutto in prestito. Meglio aspettare giugno quando la Roma potrà realizzare comunque una plusvalenza avendolo preso a zero.si vuole evitare un altro esubero a lungo termine. Ovviamente a meno che Aouar non decida di rinascere da qui a fine stagione, ma il suo inserimento nei meccanismi di squadra sembra non esserci mai stato. E pure fuori dal campo non è che si sia costruiti legami così intensi. Una parabola discendente iniziata a Lione dove l'allora ex capitano era nato e cresciuto,Tornando indietro forse si prenderebbe altre decisioni.