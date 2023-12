Sassuolo-Roma (domenica 3 dicembre con calcio d'inizio alle ore 18 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 14esima giornata di campionato in Serie A. Gli ospiti si presentano a questa sfida con 21 punti in classifica, sei in più dei padroni di casa a quota 15.



LE ULTIME - Mourinho deve fare a meno dello squalificato Paredes oltre agli infortunati Smalling, Kumbulla e Abraham. Dall'altra parte Dionisi non può contare su Obiang e Alvarez.



LE PROBABILI FORMAZIONI



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.



ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho.