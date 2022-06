Aouar You? È lo splendido gioco di parole de Il Romanista con cui si conferma il ritorno fra gli obiettivi della Roma del centrocampista franco-algerino. Classe 1998 è in scadenza fra un anno con il Lione ed è considerato un colpo di top level per rinforzare il centrocampo purché a cifre contenute data la scadenza prossima del suo accordo con l'OL.