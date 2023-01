La Roma ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2021/2022 con una perdita di 219,3 milioni di euro. Si tratta del peggiore nella storia del club giallorosso. I ricavi (cresciuti quelli da stadio e merchandising, ma non quelli da sponsor) si attestano a quota 200 milioni di euro, 182 milioni dei quali usati per pagare il personale (155 milioni per i calciatori).



La Roma ha aderito al decreto liquidità, grazie al quale potrà ripianare i deficit nell'arco di 4 esercizi (quindi entro il 2026). L'uscita dalla Borsa farà dimunuire i costi, anche se i risvolti positivi si vedranno soltanto a partire dal bilancio 2022/2023.