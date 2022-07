La Roma studia le cessioni. Domani Tiago Pinto, con la squadra in partenza per il ritiro in Portogallo, raggiungerà invece Milano. Il gm giallorosso proverà a stringere per alcune operazioni in uscita, come Gonzalo Villar che piace al Monza. Domani è in programma un incontro tra Pinto e Adriano Galliani proprio per lo spagnolo.