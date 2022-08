Andrea Belotti vede il Cupolone. E soprattutto Trigoria dove ad attenderlo c'è da tempo Mourinho. Il Gallo sbarcherà nella capitale in queste ore, forse già domani mentre la Roma sarà guarda caso proprio a Torino per affrontare la Juventus. Domenica firmerà il triennale da 3 milioni che lo legherà alla Roma. Le visite mediche potrebbe svolgerle nel primo pomeriggio di domani, in tempo per non perdersi poi in tv la maxi sfida dello Stadium. O al più tardi domenica mattina.



FELIX - E' atteso per oggi, invece, lo sbarco di Felix a Cremona. Il ghanese lascia la Roma a titolo definitivo per 6 milioni più 4 di bonus e una percentuale sulla rivendita. E' lui a lasciare il posto il Gallo mentre Shomurodov potrebbe restare in rosa. Al ritorno da Torino Mourinho avrà anche Camara, a meno di sorprese.