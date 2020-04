Il futuro capitano della Roma? Può essere Lorenzo Pellegrini, la prima investitura è arrivata da Francesco Totti, subito dopo il suo addio ai colori giallorossi. La seconda direttamente dall'allenatore, Paulo Fonseca: "Pellegrini può fare il capitano come diceva Totti, sì, ha un carattere forte per esserlo. Ora abbiamo Dzeko, ma penso che in futuro possa farlo", ha dichiarato a Sky Sport.