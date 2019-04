La pista che porta al dirigente del Lille Luis Campos sembrerebbe essersi raffreddata. Il presidente del club francese Gerard Lopez ha chiaramente affermato in un intervento a Rmc: «Sono sicuro che Luis resterà con noi, così come il nostro tecnico. È vero che qualche club ha provato a portarcelo via, ma non partirà. Lavorerà ancora per anni con noi». Intanto Massara oggi tornerà dall'incontro avuto a Boston con Pallotta e Baldini con il rinnovo dell'incarico in tasca, ma bisognerà capire chi lo affiancherà. Come riferisce Leggo, la soluzione più semplice risponde ancora al nome di Francesco Totti che potrebbe essere promosso a ruolo di direttore generale.