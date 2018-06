Javier Pastore è a un passo dalla Roma. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com l'argentino lascerà il Paris Saint-Germain dopo sette anni per vestire la maglia giallorossa. L'affare è stato chiuso sulla base di 18,5 milioni di euro, il Flaco, che torna in Italia dopo l'esperienza al Palermo, guadagnerà 4 milioni di euro più bonus. Pastore, che in 269 partite con il Psg ha segnato 45 gol realizzando 62 assist, è atteso domani sera a Roma. Dovrebbe fare le visite mediche giovedì mattina a Villa Stuart. Sarà il quinto colpo di Monchi dopo Cristante, Coric, Marcano e Kluivert.