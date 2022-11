Dan Friedkin, come scrive Il Tempo, ha ingaggiato un nuovo manager per la Roma. Si tratta dello statunitense Michael Wandell proveniente direttamente dalla Nba. Wandell ricoprirà la carica di Chief Commercial and Brand Officer, ovvero si occuperà direttamente della gestione del marchio romanista con l'obiettivo di sfruttare la sua potenza. Conosciamo meglio il nuovo arrivato. Il Manager in passato ha lavorato direttamente per la Nba ed ha curato il marchio di importanti squadre tra cui ricordiamo i Charlotte Hornets, i Phoenix Suns e gli Indiana Pacers. Il "nuovo acquisto" romanista dovrebbe insediarsi nella Capitale nelle prossime settimane.