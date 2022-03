Roma-Atalanta 1-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 32’ Abraham

Assist: 32’ Zaniolo

Espulsi: De Roon al 94’, Mkhitaryan al 95'



Ammoniti Cristante, Abraham, Mkhitaryan, Ibanez (R), Malinovskiy (A), Demiral (A).



ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp (84' Ibañez), Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini (84' Sergio Oliveira), Zalewski (62' Viña); Zaniolo (75' Veretout), Abraham (83' Felix). All.: Mourinho (squalificato, in panchina il vice Foti)



ATALANTA: Musso; Hateboer, Demiral, Palomino (81' Djimsiti), Zappacosta (22' Pezzella); Freuler, de Roon; Miranchuk, Koopmeiners (60' Boga), Pessina (60' Malinovskyi); Pasalic (46' Muriel). All. Gasperini.



Arbitro: Massa di Imperia.