La Roma pensa a Gianpiero Gasperini: l'attuale allenatore dell'Atalanta è, secondo Il Messaggero, il preferito di Massara che in caso di permanenza vorrebbe puntare proprio sull'ex Genoa. L'Atalanta, però, non vuole mollare il proprio tecnico e lo ha già fatto intendere ai giallorossi in un primo contatto esplorativo.