Aumenta la fila per Cengiz Under. Il giovane attaccante turco della Roma interessa al Bayern Monaco (pronto a spendere tra i 50 e i 60 milioni di euro come confermato alla stampa tedesca dall'agente del giocatore Omer Uzun), ma non solo. Secondo la Gazzetta dello Sport, anche Arsenal e Tottenham hanno messo gli occhi su di lui.



La Roma però conta eccome sul ragazzo, scovato dal ds Monchi all'Istanbul Basaksehir e che presto potrebbe anche affrontare il discorso del rinnovo contrattuale. Situazione anomala, verrebbe quasi da pensare, visto che Under ha firmato un quinquennale con la Roma poco più di un anno fa. Ma, nel frattempo, è anche vero che il turco ha dimostrato cose importanti e che è uno di quelli che nella Roma guadagna di meno in assoluto (appena un milione, meno prendono solamente Mirante, Bianda, Luca Pellegrini, Zaniolo e Fuzato).



La Roma questo lo sa, tanto che il costo di Under è sempre stato considerato un costo non pesantissimo dal punto di vista del bilancio, nonostante i 13,4 milioni di euro (più 1,5 di bonus) investiti per prenderlo. Per ora ancora non si è mosso nulla, ma facile che magari con l’inizio del nuovo anno partano le grandi manovre per fargli avere un adeguamento (intorni ai due milioni?), anche come 'premio' a quanto fatto finora. E come disincentivo a pensare a soluzioni diverse o ad ascoltare sirene tentatrici.