Roma attenta: il Barcellona pensa di pagare la clausola di Dybala

Paulo Dybala ha incantato tutti nel match contro il Cagliari e stra trascinando la Roma con gol e assist anche nel nuovo corso senza Mourinho. Da luglio tornerà di nuovo attiva la clausola che permette ai club esteri di portarsi via la Joya con soli 12 milioni di euro. Secondo quanto riportato da El Nacional, il Barcellona vuole l'ex Juventus per rinforzare la rosa. Il ds Deco ha messo nel mirino Dybala ed è convinto che valga la pena pagare la clausola. Al momento Paulo pensa solo a fare bene alla Roma, ma il suo futuro in giallorosso resta un rebus soprattutto senza Champions League e senza rinnovo.