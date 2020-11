Non solo l’attacco. La Roma sta seriamente valutando di rinforzare anche un altro punto debole della sua rosa, e cioè il ruolo di terzino destro, e vuole farlo inserendo un giocatore di livello che possa diventare un titolare inamovibile come lo è Spinazzola a sinistra. Il profilo individuato, scrive oggi il Corriere dello Sport, c’è già: si tratta di Noussair Mazraoui, 23 anni, laterale dell’Ajax e della nazionale marocchina. Nel ruolo è considerato uno dei giovani più forti d’Europa ed essendo bravo ad attaccare risponde all’identikit che arricchirebbe l’organico di Fonseca.​Nelle ultime settimane gli intermediari hanno lavorato per mettere in contatto la Roma con l’entourage del giocatore, che ovviamente sarebbe disponibile a valutare una proposta, mentre con l’Ajax niente è ancora stato imposto.