La Roma è alla ricerca di un grande allenatore per rilanciare il club dopo una stagione deludente, il sogno dei giallorossi è Antonio Conte. Un sogno che però può realizzarsi, infatti il tecnico pugliese nonostante il contenzioso con il Chelsea andrà in scadenza con il club londinese a fine stagione ed è alla ricerca di una nuova avventura. Inoltre secondo quanto riporta il Tempo, nei giorni scorsi Pallotta ha incontrato l'ex CT della nazionale per sondare le possibilità di portare a termine l'operazione.