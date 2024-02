Roma, Azmoun ha convinto: i giallorossi sperano nello sconto del Leverkusen

Sardar Azmoun potrebbe restare alla Roma. L'attaccante iraniano, infatti, aveva convinto già Mourinho e ora sta intrigando anche De Rossi che domenica ha preferito togliere Lukaku. Con risultati positivi. Azmoun si è integrato molto bene a Trigoria e pur giocando poco è stato spesso risolutivo tra gol e assist. I tifosi lo amano anche per le sue battaglie sociali e per il sacrificio fatto vedere in questi mesi nonostante le critiche nel giorno del suo arrivo in una Roma che sognava ancora Lukaku.



PREZZO - Il giocatore, appena rientrato dalla coppa d'Asia, è di proprietà del Bayer Leverkusen ma la Roma detiene un diritto di riscatto sui 12,5 milioni. un prezzo che potrebbe anche scendere trattando con il Bayer Leverkusen che salvo clamorosi colpi di scena a maggio festeggerà la vittoria del campionato e, quindi, anche ricavi extra. Inoltre Azmoun vuole restare nella capitale. La Roma conta di strapparlo per 10 milioni e affiancarlo ad Abraham in attesa di conoscere il destino dello stesso Lukaku che però sembra lontano dalla capitale.